Condutor com 2,48 de álcool bate em dois carros na faixa oposta

Saiu ileso e foi detido pela PSP após despiste em Braga que causou dois feridos.

O condutor do automóvel que se despistou e capotou, atingindo dois carros e ferindo duas pessoas, em Braga, no domingo passado, acusou 2,48 de alcoolemia, mais do dobro da taxa a partir da qual há crime. Foi detido e na revista ao carro os agentes da PSP encontraram duas grades de cerveja.

O condutor, de 33 anos, seguia num Opel Astra pela Avenida João XXI, cerca das 22 horas, em direção ao Monte do Bom Jesus, quando subitamente saiu da sua faixa de rodagem, arrancando cerca de 30 metros de sebes e embatendo em dois automóveis que circulavam na faixa oposta. Dois ocupantes de uma das viaturas, de 52 e de 24 anos, ficaram feridos.

Agentes da Esquadra de Trânsito da PSP de Braga detiveram o condutor crime, que foi constituído arguido. O caso seguirá agora para o Ministério Público e para tribunal. No local, além da Polícia, estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e o INEM.