Condutor de TVDE esfaqueado no Porto por recusar transportar cinco pessoas

Um condutor de TVDE foi esfaqueado na tarde deste sábado, no Porto, depois de ter recusado transportar cinco pessoas. Está hospitalizado mas não corre perigo de vida

O caso aconteceu cerca das 17.15 horas, na Praça da Corujeira, onde o motorista tinha sido chamado para um serviço. Quando chegou ao local viu que os clientes eram cinco e recusou transportá-los, por não ser permitido, gerando-se uma discussão.

O motorista nunca chegou a sair do carro e estava sentado ao volante quando um dos cinco indivíduos o atingiu com um golpe de faca no peito, fugindo todos logo a seguir.

Um transeunte que passava no local reparou no carro, que se encontrava mal estacionado, e foi espreitar, tendo visto a vítima a sangrar abundantemente. Chamou a Polícia e os bombeiros.

O motorista foi transportado para o Hospital de S. João, encontrando-se estável e sem correr perigo de vida. O golpe não atingiu qualquer órgão vital e a vítima não teve de ser operada.

O caso está a ser tratado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP e já foi comunicado também à Polícia Judiciária.