Casal que se drogou junto da filha de dois anos perseguido pela polícia na A1

Um condutor foi detido, na manhã desta sexta-feira, em Estarreja, após perseguição a um carro na autoestrada A1. As autoridades suspeitam que se trata do casal que tinha sido apanhado a consumir droga junto da filha de dois anos, em abril.

O homem e a mulher estavam a ser perseguidos por elementos da PSP do Porto. O casal, que se deslocava numa viatura furtada, foi intercetado na estação de serviço de Antuã, distrito de Aveiro, com a colaboração da GNR

O condutor ainda tentou fugir às autoridades entrando na área de serviço pelo local de saída. Ação que o levou a colidir com duas viaturas que estavam a sair.

O homem foi detido, mas a mulher conseguiu fugir, estando as autoridades a tentar localizá-la.

Segundo apurou o JN, as autoridades acreditam que se trata do mesmo casal que, em abril, foi apanhado pela PSP a consumir droga no interior de um carro, onde se encontrava a filha destes, com dois anos de idade. A criança acabaria por ser exposta àquela droga, sendo necessário ficar internada.