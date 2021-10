Condutor em fuga após atropelar duas pessoas no IC19

Inês Banha Hoje às 13:37 Facebook

Duas pessoas foram, este domingo, atropeladas no IC19, perto do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca (conhecido por Amadora-Sintra), quando se preparavam para rebocar um carro avariado. O condutor fugiu e está a ser procurado pela PSP.

O acidente aconteceu pelas 8.25 horas, no sentido Sintra-Lisboa, precisou, ao JN, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. As vítimas são os condutores do veículo avariado e do reboque.

Um dos homens, de 57 anos, ficou em estado considerado grave e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou, por sua vez, fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz, que acorreram ao local. O outro ferido, de 34 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transferido para o Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca.

No local, esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) desta unidade de saúde.

Pelas 13 horas deste domingo, o condutor do automóvel que atropelou os dois homens continuava ainda a ser procurado pela PSP, acrescentou a fonte do Cometlis. O atropelamento deu-se depois de ter embatido num dos veículos parados no local do acidente. Em causa poderá estar um crime de omissão de auxílio.