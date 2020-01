Condutor em fuga atropela agente da PSP na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:10 Facebook

Um condutor atropelou um agente da PSP da Feira, na madrugada de segunda-feira, depois de desobedecer a uma ordem de paragem. A viatura utilizada pelo fugitivo foi já recuperada.

Cerca das 2.50 horas, o condutor foi mandado parar para ser fiscalizado no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária.

Contudo, o homem não obedeceu à ordem de paragem do agente da autoridade que, de acordo com a PSP, "acelerou a sua marcha na direção do polícia e, apesar de este ter tentado desviar-se do veículo, acabou por ser atingido na zona da bacia".

O agente sofreu ferimentos ligeiros, que não careceram de tratamento médico, bem como danos no equipamento individual.

O indivíduo, que conduzia o referido veículo automóvel, alegadamente furtado nessa noite, encetou a sua fuga, vindo a despistar-se mais tarde.

O veículo foi localizado e apreendido para perícia, prosseguindo, na Esquadra Policial de Santa Maria da Feira, diligências de investigação complementares.