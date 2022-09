Condutor envolvido em acidente tinha 2,40 g/l de álcool no sangue

Um homem de 50 anos foi detido, no passado sábado, em Barcelos, após ter estado envolvido num acidente de viação e de ter acusado uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 2,4 g/l.

Em comunicado, a PSP refere que o condutor, "na sequência de um acidente de viação em que foi interveniente, foi submetido ao teste de alcoolemia", tendo acusado uma taxa quase cinco vezes superior ao permitido por lei (0,5 g/l). Por isso, o homem foi detido.

A Polícia de Segurança Pública acrescenta, ainda, que no mesmo dia, na cidade de Braga, deteve dois homens, de 28 e 45 anos, com uma TAS de 1,91 e 2,23 g/l no sangue, respetivamente.