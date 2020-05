Condutor foge a pé de acidente que matou menino

Francisco Pedro Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Automobilista tinha sido denunciado por excesso de velocidade. Colisão em Benavente provocou quatro feridos.

O condutor de uma viatura ligeira está a ser procurado pela GNR por ter fugido do local de um acidente em Samora Correia, Benavente, que provocou a morte a um menino de seis anos e mais quatro feridos, um deles em estado grave, também menor de idade, na terça-feira à noite.

Horas antes da colisão, o automobilista já havia sido denunciado às autoridades por circular em excesso de velocidade dentro de uma localidade.

O acidente ocorreu pelas 22.45 horas, na Zona Industrial de Murteira, e a violência do embate entre as duas viaturas ligeiras foi tal que os veículos ficaram a uma distância de cerca de 100 metros, o que está a dificultar o trabalho dos investigadores para apurar se se tratou de uma colisão num cruzamento, uma ultrapassagem malsucedida ou simplesmente um embate traseiro a alta velocidade.

Num dos automóveis, um Renault Clio, seguiam um homem de 57 anos, o filho (18) e três primos, com idades entre os seis e os nove anos. O mais novo faleceu no local, o de oito anos sofreu ferimentos graves e foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira, assim como os outros três ocupantes, com ferimentos ligeiros.

Airbag trava fuga

Segundo informações da GNR, o condutor do outro veículo, um Audi, ainda tentou abandonar o local com a viatura, mas como os airbags dispararam, acabou por fugir a pé, não se sabendo se também estava ferido. Ao final do dia de ontem, ainda continuava a monte.

PORMENORES

Recolha de prova

O carro do condutor em fuga foi levado pelos elementos no Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Santarém, para recolha de elementos que possam comprovar a identidade do automobilista, nomeadamente vestígios biológicos.

Meios envolvidos

As operações de socorro envolveram três dezenas de operacionais dos bombeiros de Samora Correia e Benavente, GNR, Proteção Civil e INEM.