Condutor forçou entrada no recinto da Viagem Medieval e foi detido

Um homem com cerca de 50 anos foi detido, esta quinta-feira ao final da tarde, pela PSP da Feira, depois de ter entrado com a sua viatura no recinto da Viagem Medieval, contrariando as indicações dos agentes e colocando em perigo os visitantes. Incorre no crime de condução perigosa.

O homem, que tem acesso legalmente permitido àquele local por residir numa habitação inserida no espaço onde decorre a Viagem Medieval, aproximou-se de um controlo de acesso ao recinto.

Os elementos da PSP solicitaram-lhe que aguardasse alguns momentos, justificando que não estavam reunidas as condições de segurança devido ao grande número de pessoas ali presentes.

Indicação que não terá sido respeitada pelo condutor, que iniciou a deslocação com a viatura ligeira pela estrada de ligação ao recinto, zona das Piscinas e Orfeão, colocando, alegadamente, várias pessoas em perigo.

Os agentes da PSP foram no encalço do homem que acabaria detido por condução perigosa.

Ao longo das diferentes edições da Viagem Medieval alguns moradores têm mostrado desagrado pelas dificuldades no acesso às habitações.

A organização disponibiliza um dístico que permite aos moradores entrarem no recinto e terem acesso às suas casas. Contudo, nos momentos de maior concentração de pessoas, é pedido para aguardarem um pouco, até que esteja garantida a segurança dos visitantes e dos próprios condutores.