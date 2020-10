Condutor multado em 7,48 euros por ter banco descosido

Alexandre Panda e António Orlando Hoje às 12:20 Facebook

Empreiteiro do Marco de Canaveses disse ao JN ter ficado de boca aberta quando viu motivo da coima. Lei de 1954 obriga a manter assento estofado.

Um condutor do Marco de Canaveses foi multado em 7,48 euros pela GNR, em Vila Boa do Bispo, por infração ao Regulamento do Código da Estrada (RCE), uma lei datada de 1954. Tinha o banco do condutor descosido. O caso tornou-se viral nas redes sociais. O condutor ficou espantado com o motivo da coima e, ao JN, garantiu ter sido a primeira vez que foi multado.

De acordo com o auto de contraordenação, passado pela GNR de Alpendorada no dia 22, em causa está o artigo 23.º do Regulamento do Código da Estrada, que determina que "o banco do condutor será estofado e regulável longitudinalmente". Os militares consideraram que, dado o mau estado do banco, a norma não estava a ser cumprida. A coima podia ir até os 37,41 euros, mas como o condutor optou por pagar na hora ficou pelo mínimo, que são 7,48 euros.