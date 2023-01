Condutor que abalroou Claudisabel acusou taxa crime de álcool

O condutor do veículo que abalroou o carro da cantora Claudisabel, causando-lhe a morte, terá acusado álcool no sangue. O teste de balão realizado no local do acidente indicou uma taxa crime de alcoolemia; ou seja, superior a 1,2, apurou o JN. O condutor realizou uma contra-prova sanguínea no hospital, mas os resultados ainda deverão demorar algumas semanas até serem comunicados.

O acidente de viação ocorreu na madrugada de 19 de dezembro na zona de Alcácer do Sal, Setúbal. Os primeiros indícios apontam para que o carro conduzido por Claudisabel, de 46 anos, estaria na berma da A2 quando foi atingido violentamente por outro veículo. A viatura da cantora capotou e foi projetada cerca de 40 metros para uma zona de mato. Quando os meios de socorro chegaram, Claudisabel já não apresentava sinais de vida. O óbito foi declarado no local.

O condutor do outro veículo, de 50 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros. No local do acidente foi submetido a teste de álcool pela GNR. O JN sabe que o resultado revelou uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 - valor já considerado crime. O homem foi levado pelos militares ao hospital onde lhe fizeram uma recolha de sangue para a realização da contra-prova de despistagem de álcool e também de substâncias psicotrópicas.