Condutor que atropelou dois jovens em Leiria estava sob efeito de álcool

O condutor de um carro de alta cilindrada, que atropelou dois jovens, na sexta-feira, na Avenida D. João III, em Leiria, "foi detido por estar sob o efeito de álcool", revelou ao JN a PSP.

O indivíduo, de 47 anos, que não parou na passadeira, junto ao edifício da Companhia Leiriense de Moagem, para dar passagem ao casal, foi presente ao Tribunal de Leiria, esta terça-feira, mas desconhecem-se as medidas de coação.

O JN apurou ainda, junto de fonte hospitalar, que o estado de saúde do rapaz de 19 anos e da rapariga de 20 anos é "estável" e está a "evoluir favoravelmente".

Um está internado no serviço de Ortopedia e outro na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente, devido às fraturas decorrentes do atropelamento.

Os corpos das duas vítimas, que ficaram em "estado grave", foram projetados a vários metros de distância, pois o veículo de alta cilindrada seguiria em excesso de velocidade.

"O senhor vinha com uma condução errática, desde o Teatro José Lúcio da Silva [Avenida Heróis de Angola], a apitar à senhora atrás da qual seguia", relata L., que se encontrava a poucos metros do local onde se deu o acidente.

PUB

"A sensação que dava é que estava com muita pressa, porque, quando chegaram à passadeira, a senhora parou, e ele ultrapassou o carro dela pela esquerda e atropelou as duas pessoas", conta L. "A senhora [condutora] tremia por todo o lado, e dizia que não o podiam deixar fugir, porque era um assassino."

Quando estava a dirigir-se para o estacionamento, L. passou pelo condutor do veículo, que estava encostado ao Edifício 2000 a falar com um agente da PSP. "O carro tinha uma amolgadela à frente, do lado esquerdo."

Indignada com o comportamento do condutor, que só parou a cerca de 100 metros de distância, L. defende que deviam ser instaladas "lombas tipo montanhas", mais iluminação na zona da passadeira e sensores de velocidade.

"Se a pessoa fosse em excesso de velocidade, o semáforo da Avenida Heróis de Angola [à qual a Avenida D. João III dá continuidade] passava a vermelho", sugere L.

Um residente, ouvido pelo JN após o acidente, também disse que "é comum os carros passarem na Avenida D. João III depressa, chegando a atingir 100 quilómetros por hora".