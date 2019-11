Condutor que matou duas pessoas garante que estava só a fugir

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Condutor que atingiu sete pessoas e matou duas em Paredes acusado de homicídio. Moto Clube homenageia vítimas.

O Moto Clube de Rebordosa, em Paredes, vai homenagear este sábado Pedro Leal e José Nogueira, dois associados que morreram depois de terem sido colhidos intencionalmente por um carro descontrolado, durante uma festa da instituição, realizada em fevereiro passado.

O tributo acontece a cinco dias do início do debate instrutório em que José Pinto, motorista do automóvel que, segundo o Ministério Público (MP), agiu por "vingança", na "execução de um plano previamente traçado" e demonstrando um "pérfido e gratuito desrespeito pela vida humana", pede que o tribunal reconheça que nunca teve o objetivo de matar e só pretendia fugir de um local onde foi agredido e perseguido.