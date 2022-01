Condutor que matou jovem fugiu à GNR por ter haxixe no carro

Ana Trocado Marques e Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Responsável por tragédia em Mindelo agrediu militares. Está indiciado por crimes de homicídio, omissão de auxílio, condução perigosa e tráfico.

O condutor em fuga à GNR que chocou com outro veículo, causando a morte a um jovem, na terça-feira, em Mindelo, Vila do Conde, só esta quinta-feira ficará a saber as medidas de coação. Ricardo Sousa, de 47 anos, tinha quase meio quilo de haxixe e, para além de tráfico, está indiciado por crimes de condução perigosa, homicídio por negligência e omissão de auxílio. João Silva, de 28 anos, faleceu no local. O funeral deverá realizar-se na sexta-feira.