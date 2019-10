Condutor sob efeito de álcool e droga foge da Polícia e mata peão em Coimbra

Nelson Morais Hoje às 18:19 Facebook

Um condutor de automóvel, de 27 anos, é suspeito de ter atropelado mortalmente um peão, este sexta-feira de madrugada, na cidade de Coimbra, quando fugia à PSP.

O autor do atropelamento mortal, ocorrido perto da rotunda da Casa do Sal, acusou uma taxa de alcoolemia de 1,73 gramas por litro de sangue e resultado positivo nas análises de deteção de cocaína no organismo, tendo sido detido pela PSP de Coimbra.

A vítima, de sexo masculino, ainda não foi identificada, uma vez que não tinha documentos, informou, esta sexta-feira à tarde, a PSP de Coimbra.

Eram cerca de 3.15 horas da madrugada quando o suspeito, que se encontrava estacionado na rua Pedro Olaio, abandonou o local ao aperceber-se da presença de elementos afetos à Esquadra de Intervenção Rápida da PSP de Coimbra, que consideraram a conduta do homem "suspeita" e, por isso, o seguiram em direção à avenida Fernão de Magalhães, na baixa da cidade.

A PSP diz que os agentes deram ordem de paragem, mas o condutor não a acatou. "Face à clara desobediência ao sinal de paragem efetuado, a viatura foi perseguida, sem recurso a sinalização de urgência, para que o seu condutor não se apercebesse da presença policial", prossegue a PSP, acrescentando que "foi notória a manutenção de uma condução muito agressiva por parte do condutor da viatura em fuga".

Segundo a Polícia, quando o fugitivo seguia no sentido da Rotunda da Casa do Sal, "fez uma travagem brusca, abrandando momentaneamente a marcha, [e] prosseguindo, em ato contínuo, a mesma". Ao chegarem àquele ponto, os polícias avistaram um indivíduo prostrado na via, "com vestígios de sangue, levando a crer que o mesmo tinha sido vítima de atropelamento, pela viatura em fuga".

Os meios de socorro foram acionados, mas a vítima, "dada a violência do embate e os ferimentos sofridos, foi dada como cadáver no local pela Equipa do INEM", informou a PSP em comunicado.

O fugitivo seguiu em direção a casa, já fora da cidade, e acabou por ser intercetado, pelas 3.40 horas, com a colaboração da GNR.

Conduzido à PSP, o homem foi sujeito ao teste de alcoolemia e acusou uma taxa 1,73 g/l. Já no hospital, foi submetido ao exame de rastreio de estupefacientes e "acusou um resultado positivo para cocaína no seu organismo, tendo-lhe sido dada voz de detenção", disse a PSP.