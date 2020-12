Condutor tenta atropelar militar da GNR em fuga a operação stop 

Rogério Matos Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem tentou atropelar um militar da GNR durante uma operação de fiscalização rodoviária em Sesimbra. O suspeito conseguiu escapar, mas está identificado. O militar não sofreu ferimentos nem houve danos materiais no carro patrulha da Guarda.

O caso deu-se na tarde de terça-feira, em Almoinha, Sesimbra. Os militares do Posto de Sesimbra da GNR realizavam uma operação de fiscalização rodoviária e ordenaram a paragem de um veículo.

O condutor, conhecido na localidade por conduzir sem habilitação legal, tentou a fuga e os militares da GNR cortaram a estrada para tentar pará-lo. Nessa altura, o suspeito circundou o carro da GNR e tentou atropelar um militar que se encontrava apeado. O condutor conseguiu escapar e o militar não sofreu ferimentos, tendo conseguido escapar à viatura que seguia na sua direção.

O suspeito fugiu, mas está identificado. O caso foi comunicado ao Tribunal de Sesimbra, que irá agora notificar o suspeito para comparecer perante o Ministério Público. Em causa estarão os crimes de tentativa de homicídio, desobediência, resistência e coação e condução sem habilitação legal, apurou o JN. Se o suspeito não comparecer em tribunal, será emitido um mandado de detenção.

Nesta mesma localidade do concelho de Sesimbra, na noite de segunda feira, a GNR foi chamada para um ajuntamento com mais de 30 pessoas na via pública. Chegados ao local, os militares do Posto de Sesimbra, apoiados pelo Destacamento de Intervenção e patrulhas de Fernão Ferro e Setúbal, verificaram a existência de uma fogueira na via pública.

Perante a presença dos militares, os 30 participantes neste ajuntamento ilegal, que decorria perto da meia-noite e já depois da hora de recolhimento obrigatório, apagaram a fogueira e dispersaram do local. Não houve incidentes nem qualquer resistência à ordem dos militares, apurou o JN.