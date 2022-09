Condutor vítima de carjacking em plena luz do dia em Espinho

Um homem foi alvo de carjacking, ao início da tarde deste sábado, em Espinho. A vítima e um agente da PSP ainda tentaram travar o assaltante, mas sem sucesso.

O carjacking ocorreu pelas 12.30 horas, no cruzamento da esquina 23 com a avenida 8. O condutor, com cerca de 30 anos, parou o carro e quando saiu do mesmo foi confrontado com outro indivíduo, com cerca de 40 anos, que entrou repentinamente na viatura e colocou-se em fuga com a mesma.

A vítima agarrou-se ao pescoço do fugitivo, sendo arrastado ao longo de vários metros, durante a fuga pela rua 23. Um polícia, que se encontrava de folga, ouviu os gritos do homem e colocou o seu carro no meio da rua para tentar impedir a passagem.

Foi em socorro da vítima, mas quando se identificou o fugitivo fez marcha-atrás tentando a fuga pela avenida 8. Como não conseguiu, voltou a subir a rua 23, acabando por escapar entre o carro do polícia e o passeio.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros do concelho de Espinho, mas recusou transporte ao hospital.

A PSP está a investigar o sucedido e tenta localizar o carro furtado no carjacking, um opel corsa de cor cinzenta.