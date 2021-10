Condutora que atropelou e fugiu no IC19 entregou-se numa esquadra da PSP

Inês Banha Hoje às 19:15 Facebook

A condutora que, este domingo de manhã, atropelou duas pessoas no IC19 e fugiu entregou-se, já esta tarde, numa esquadra da PSP. As vítimas foram atingidas quando rebocavam um carro que tinha avariado.

"Era uma condutora e entregou-se na esquadra", disse, ao JN, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, sem adiantar mais detalhes.

Tal como adiantara a mesma fonte pelas 13 horas, o acidente aconteceu pelas 8.25 horas, no sentido Sintra-Lisboa, perto do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, vulgarmente conhecido por Amadora-Sintra.

As vítimas, de 34 e 57 anos, são os condutores do veículo avariado e do reboque que fora acionado. O mais velho ficou em estado considerado grave e foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz, que acorreram ao local. Já o mais novo sofreu apenas ferimentos ligeiros.

A investigação vai prosseguir. Em causa poderá estar um crime de, pelo menos, omissão de auxílio.