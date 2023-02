Confessa homicídio da esposa a tiro em Felgueiras para vingar traição

"Não sei o que se passou nesse dia. É verdade que a matei", disse o operário fabril de 46 anos ao coletivo de juízes, ao recordar no Tribunal de Penafiel, esta sexta-feira, o dia em que disparou dois tiros de caçadeira contra a sua esposa, Sílvia Mendes, em frente à fábrica de calçado onde a mulher trabalhava, em Refontoura, no concelho de Felgueiras.

Sérgio Cunha começou a ser julgado por ter matado Sílvia Mendes, de 45 anos, com quem estava casado há mais de 25 anos, depois de esta lhe ter contado que mantinha um relacionamento extraconjugal. Em lágrimas, o homem de 46 anos mostrou-se arrependido. "Eu não fiquei bem após saber da traição", afirmou, pedindo desculpa à filha do casal e aos sogros, "que não mereciam".

No Tribunal, Sérgio Cunha recordou os dois dias que antecederam o crime, nos quais discutiu com a mulher quando esta lhe contou que mantinha um relacionamento extraconjugal e quando se encontrou com o homem com quem estava a ser traído e ele lhe disse que a mulher se relacionava com mais homens.