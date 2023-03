Confessa homicídio da ex-mulher em Arouca: "Foi o diabo. Foi tudo muito rápido"

O homem suspeito de ter matado a ex-companheira com um disparo na cabeça, no ano passado, em Arouca, assumiu o homicídio, esta quinta-feira, no Tribunal da Feira. Responde pelos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.

O arguido aceitou pagar 150 mil euros ao filho mais velho da vítima, fruto de outro relacionamento anterior da mulher, concordando desta forma com o pedido indemnização efetuado por este.

Os factos remontam a 4 de junho de 2022. Na primeira sessão de julgamento, o arguido lembrou que, ainda na noite do dia 3, tinha "combinado tomar um café nos bombeiros de Fajões [com a vítima]" e que a viu "a dançar com outro homem".

"Disse ao homem que ele estava a dançar com a minha mulher e ela disse que não tinha nada comigo", referiu.

Já durante a madrugada do dia 4, a mulher acaba por sair daquele local com o ex-companheiro, no carro deste. "A meio do caminho começou a discutir comigo, que não valia nada, que era um merdas e que um dos filhos, [o mais novo] não era meu filho".

Chegado a Escariz, local onde residia, diz que foi a casa buscar uma arma para se matar.

Contudo, saiu com a mesma para fora da habitação e foi para junto da ex-companheira.

Afirmou que, quando chegou junto do carro, a mulher continuou a dizer que o filho não era seu, que era do irmão. "Foi o diabo e disparei", confessou.

Disse ainda que tentou suicidar-se com a arma, mas a mesma não funcionou. Saiu de casa com uma faca e refugiou-se numa escola. "Tentei cortar os pulsos", disse. "Foi uma asneira, na minha vida, muito grande", reconheceu. "Custa muito, não devia ter feito aquilo. Sonho quase todos os dias com aquilo", referiu.

"Foi o diabo, foi tudo muito rápido", acrescentou, dizendo-se arrependido.

De acordo com a acusação do Ministério Público, o ex-casal terminou a relação de 27 anos em janeiro de 2022, tendo quatro filhos resultantes desta união.

Apesar de separados, mantinham encontros casuais, particularmente aos fins de semana, quando o arguido regressava de Espanha, onde trabalhava.

No dia antes do crime, o arguido, de 53 anos, encontrou a ex-companheira, de 51 anos, num espaço comercial junto aos bombeiros de Fajões, Oliveira de Azeméis. A mulher encontrava-se a conversar com outro homem.

Após alguma troca de palavras, o arguido levou a mulher até junto da antiga residência onde o casal viveu e onde o indivíduo ainda vivia, no largo da Igreja, na freguesia de Escariz, Arouca.

Iniciaram ambos uma discussão que levou o arguido a deslocar-se a casa e a pegar numa pistola de calibre 6.35 mm, com a qual saiu ao exterior e disparou sobre a vítima que se encontrava dentro da viatura.

De seguida, o arguido terá tentado disparar sobre si próprio, mas a arma não disparou devido a um problema.

Fugiu depois do local, tendo-se escondido numa escola devoluta, a poucos metros de distância do local do disparo. A GNR acabou por encontrar o homem, durante a manhã, com golpes nos pulsos.

A vítima foi transportada em estado crítico para o Hospital de Gaia, onde acabou por morrer.