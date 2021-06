Confessa que matou filho autista mas nega premeditação

Fernando Pires Hoje às 09:30 Facebook

Ao segundo dia de julgamento, Fátima Martinho decidiu prestar declarações ao Tribunal de Júri de Mirandela.

A mulher acusada de ter atirado para um poço o próprio filho, um autista de 17 anos, no verão de 2020, em Cabanelas, Mirandela, decidiu quebrar o silêncio, ao segundo dia de julgamento, para defender que não premeditou o crime. "Matei o meu filho, mas não foi nada premeditado", declarou ontem Fátima Martinho, de 53 anos, negando também ter dado ao menor um antipsicótico em "dose de cavalo" - expressão usada pelo procurador da República - para o mesmo não resistir.

Fátima alega que só queria levar Eduardo para uma caminhada, para aliviar o mal-estar causado pelo confinamento imposto pela pandemia da covid-19. "Preparei um lanche, com bananas e uma bola de ovos, e fomos ver as oliveiras". Porém, chegados ao local, onde existia um poço, o filho começou a ficar agressivo, contou. "Deu-me um pontapé nas pernas e uma bofetada. Ainda consegui dar-lhe a medicação, mas acabamos por nos empurrar um ao outro, até que o atirei para dentro do poço. Bateu com a cabeça no outro lado da parede e perdeu os sentidos", descreveu, negando que, vendo ainda o filho à tona da água, tenha descido a um degrau no poço para, com as mãos e os pés, afogar mesmo o menor.