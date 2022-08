Conflitos em Almada terminam com tiros de caçadeira e homem esfaqueado

Conflitos entre dois grupos no Monte de Caparica, em Almada, terminaram na madrugada de domingo com tiros de caçadeira e um homem esfaqueado na via pública, que foi transportado com ferimentos ligeiros para o hospital.

A GNR da Trafaria deteve o suspeito dos disparos logo a seguir aos confrontos. Seguia na sua viatura com a arma, uma caçadeira, em sua posse. O homem de 31 anos foi detido em flagrante por posse ilegal de arma e libertado. Não tinha consigo qualquer arma branca, o que faz crer que não fosse o autor do esfaqueamento.

O caso ocorreu pouco depois da meia-noite na Rua da Alcaniça, no Monte de Caparica em Almada. Após uma discussão na via pública por motivos não apurados, o suspeito, um homem de 31 anos, dirigiu-se a casa para ir buscar uma arma. De volta ao local, disparou contra os rivais, mas não atingiu ninguém.

Destes conflitos resultou uma vítima por esfaqueamento, cujo suspeito está a ser procurado pelas autoridades. A vítima, um homem, foi transportada para o Hospital Garcia de Orta pelos bombeiros voluntários da Trafaria para receber tratamento e ausentou-se logo a seguir, sem prestar depoimento às autoridades.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso e a tentar localizar e deter o suspeito do esfaqueamento.