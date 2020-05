Confrontos em bairro de Oeiras acabam com polícias feridos e uma detenção

Roberto Bessa Moreira e Rogério Matos Hoje às 13:42 Facebook

Cerca de 50 moradores do bairro do Pombal investiram contra a PSP para tentar evitar detenção. Agentes obrigados a disparar para dispersar grupo.

Confrontos entre a PSP e os moradores do Bairro do Pombal, em Oeiras, ocorridos na madrugada desta segunda-feira, terminaram com dois polícias feridos e um detido. Os agentes que se encontravam no bairro a investigar uns desacatos que tinham acontecido momentos antes foram obrigados a disparar para o ar balas de borracha, mas também fogo real para evitarem serem atacados por cerca de 50 homens que tentaram impedir uma detenção.

O caso começou com uma cena de pancadaria entre estafetas da Uber Eats que estavam junto ao Macdonald"s de Oeiras e os passageiros de um carro que se encontrava no estabelecimento. Desse episódio resultaram três feridos, todos estafetas, e quando a PSP chegou ao local já não encontrou os agressores.

Os agentes foram, então, ao Bairro do Pombal, que fica nas imediações do estabelecimento, e acabaram por identificar a viatura descrita pelos estafetas agredidos. E quando estavam a recolher provas para juntar ao inquérito foram confrontados por um indivíduo, que acabou por tentar agredir e cuspir na cara de um dos polícias.

Nesta ocasião, os agentes avançaram para a sua detenção, mas tiveram de recuar perante a chegada de cerca de 50 moradores que, de forma hostil, também confrontaram a equipa presente no local. Ao mesmo tempo, os polícias começaram a ser atingidos com pedras e com diferentes objetos atirados pelas janelas dos prédios do bairro, sendo obrigados a disparar balas de borracha de uma shotgun para tentar dispersar o grupo.

Em seguida, a PSP disparou uma taser, arma elétrica utilizada pelas forças de segurança, em direção ao homem que resistia à detenção e teve ainda de voltar a realizar tiros de aviso, já com fogo real, para controlar os moradores que tentaram investir novamente contra os polícias.

No final, dois polícias tiveram de receber assistência hospitalar devido a ferimentos provocados pelo arremesso das pedras e um homem com cerca de 30 anos foi detido para ser sujeito, durante esta segunda-feira, a interrogatório judicial.