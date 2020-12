Conluio para safar médico alcoolizado punido por tribunal de Coimbra

Nelson Morais Hoje às 18:05 Facebook

O enfermeiro colheu uma amostra do seu próprio sangue para safar clínico que se tinha despistado de automóvel e acusado, no teste do balão, uma taxa de alcoolemia de 1,6 g/l.

Um médico e dois enfermeiros de Coimbra foram condenados, esta quarta-feira, em penas de prisão suspensas e no pagamento de 11 mil euros a uma corporação de bombeiros, por terem falsificado a colheita de uma amostra de sangue, depois o primeiro arguido ter tido um acidente de viação.

Na noite de 24 de junho de 2017, o médico despistou-se e embateu contra outro automóvel, na rua António José de Almeida, na cidade de Coimbra, e acusou uma taxa de alcoolemia de 1,56 g/l.

Mas o automobilista pediu um teste de contraprova e, enquanto era levado pela PSP, telefonou a um enfermeiro das suas relações, que, por sua vez, contactou com um colega que estava de serviço nas Urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra, pedindo-lhe para desenrascar o amigo médico.

Já com o sinistrado perante si, o segundo enfermeiro tirou sangue de si próprio, para obter uma taxa de alcoolemia nula e safar o clínico.

No julgamento que terminou esta quarta-feira, um tribunal coletivo da Comarca de Coimbra condenou os arguidos por crimes de abuso de poder e de favorecimento pessoal por funcionário, além de condução perigosa, no caso do médico.

O enfermeiro que estava de serviço à urgência e colheu sangue de si próprio apanhou uma pena de prisão de três anos, suspensa, e deverá pagar 2500 euros a uma corporação de bombeiros. Embora não tenha sido proibido do exercício de funções, como pedira o Ministério Público, não poderá fazer colheitas de sangue para determinação de taxas de alcoolemia. Na fixação do castigo deste arguido, o tribunal relevou a sua colaboração ao longo do julgamento.

Os outros arguidos, pelo contrário, optaram por não colaborar com o tribunal. Quanto ao segundo enfermeiro, que não estava no hospital e serviu de intermediário entre o médico e aquele seu colega, o tribunal condenou-o numa pena de três anos e meio e no pagamento de 3500 euros a uma corporação de bombeiros.

O médico apanhou a dois anos e dez meses de prisão, mas uma sanção pecuniária mais alta, de cinco mil euros, como condição da suspensão da primeira pena. Além disso, este arguido fica inibido de conduzir durante um ano.

A decisão pode ser objeto de recurso para o tribunal da Relação de Coimbra.