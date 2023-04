"Mestres astrólogos" conseguiram 500 mil euros com burla do Euromilhões

Nuno Dantas Hoje às 12:57, atualizado às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois "mestres astrólogos" foram detidos pela Polícia Judiciária, esta segunda-feira, por serem os presumíveis autores de vários crimes de burla qualificada, ocorridos desde o ano de 2018, na zona de Barcelos. Terão conseguido mais de 500 mil euros com o "esquema do bilhete do Euromilhões premiado".

Ao que o JN apurou, junto de fonte da PJ, os dois homens, de 32 e 51 anos, apresentavam-se como "mestres astrólogos" e, com essa "aura de misticismo", convenceram as vítimas de que eram portadores de um bilhete premiado do Euromilhões em França, no valor de 30 milhões de euros.

A primeira vítima do esquema entregou quase 100 mil euros. Contudo, os burlões exigiram mais e começaram, então, a abordar pessoas das suas relações, pedindo somas avultadas.

PUB

Após denúncia, apresentada no final do passado mês de março, foram realizadas diligências de investigação que permitiram que, esta segunda-feira, os suspeitos fossem localizados e intercetados. Foram apreendidos relevantes elementos de prova e variada documentação.

A Polícia Judiciária prossegue com a investigação para tentar identificar outras situações e vítimas, uma vez que se presume que os suspeitos se dedicavam à prática deste tipo de crimes de forma reiterada.

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.