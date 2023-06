Conselho de Disciplina investiga torneio SABSEG da Bsports

António Soares Hoje às 22:32 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação de Futebol (FPF) abriu um processo aos jogos "entre equipas formadas por menores integrados na Academia Bsports e equipas de clubes portugueses". Tal como o JN noticiou ontem, o nome oficioso da segunda competição do futebol (Liga Portugal 2), conhecida como Liga SABSEG, era usado pela Bsports para designar uma competição paralela que, suspeita-se, seria usada para atrair alunos à Academia.

"Devido às notícias vindas a público e também nas redes sociais, nomeadamente na conta de Facebook da Academia Bsports, a contactos entre esta entidade com clubes portugueses e a jogos disputados entre equipas formadas por menores integrados na Academia BSports e equipas de clubes portugueses, o CD considera necessário o esclarecimento das circunstâncias em que tais contactos ou jogos tiveram lugar", refere o organismo.

Segundo o CD, o esclarecimento das circunstâncias é essencial "para avaliar da possível relevância disciplinar das condutas eventualmente imputáveis a clubes e agentes desportivos dos mesmos".

Numa nota divulgada no site de FPF, o CD explica ter decidido na quinta-feira, "a instauração de processos em ambas as secções do órgão (profissional e não profissional), de modo a esclarecer a existência de condutas de clubes e de agentes desportivos com possível relevância disciplinar, quer no âmbito das competições profissionais de futebol, quer no âmbito das competições não profissionais de futebol".

Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPF e ligado à Bsports, foi constituídos arguido após uma operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por suspeita de tráfico de pessoas, na formação de jovens futebolistas estrangeiros naquela academia de Riba d'Ave, Famalicão.