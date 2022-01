Conselho Superior da Magistratura confirma redistribuição do processo EDP

Inês Banha Hoje às 18:45 Facebook

O plenário do Conselho Superior da Magistratura confirmou, esta terça-feira, a decisão do vice-presidente daquele órgão de redistribuir entre os restantes juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal a maioria dos processos atribuídos a Ivo Rosa, entre os quais o caso das rendas da EDP, tramitado em dezembro de 2021 por Carlos Alexandre.

Em causa, o facto de Ivo Rosa estar atualmente em exclusividade com as instrução do principal inquérito à queda do BES/GES e da "máfia do sangue", relacionado com o negócio do plasma, e a tramitação da Operação Marquês, em fase de recurso.

Os processos atribuídos à juíza Cláudia Pina, em comissão de serviço no Eurojust (organismo europeu para a cooperação judiciária) serão igualmente redistribuídos. Os inquéritos serão sorteados, eletronicamente, entre os restantes juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal, cujo quadro foi aumentado, por fusão com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, a 4 de janeiro de 2022.

Os processos que, até agora, foram tramitados temporariamente por Carlos Alexandre poderão, por isso, regressar ainda ao magistrado. João Bártolo, Luís Ribeiro, Marisa Arnêdo, Maria Antónia Andrade, Catarina Pires e Jorge Melo são, segundo o Quadro de Juízes disponível no site do CSM, os restantes magistrados em funções no chamado "Ticão".

A redistribuição de dezenas de processos de Ivo Rosa e Cláudia Pina fora determinada, a 26 de dezembro de 2021 pelo vice-presidente do CSM, José Sousa Lameira, mas foi posteriormente impugnada por cinco juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Esta segunda-feira, a impugnação foi considerada improcedente pelos 17 membros que compõem o plenário do CSM, anunciou fonte oficial do órgão de gestão e disciplina dos juízes. "O plenário do CSM entende que esta é a solução que se impõe legalmente e a única que garante a aleatoriedade na distribuição de processos e o princípio do juiz natural", acrescentou.

A decisão é ainda passível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.