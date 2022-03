Conselho Superior da Magistratura "corrige" líder sindical dos juízes

Manuel Ramos Soares alegou que tem a perceção de que recursos não estão a ser bem geridos. Órgão de gestão dos magistrados ripostou com enumeração dos critérios.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM), órgão de disciplina e gestão dos juízes, "corrigiu" a alegação do presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) de que, "intuitivamente" tem a perceção de que os recursos nos tribunais "não estão a ser bem geridos", queixando-se da falta de um "indicador global do número de processos que cada juiz deve ter" por área de trabalho.

"Ninguém sabe qual é o número adequado de processos por juiz criminal, por juiz cível, por juiz de família e menores. Pode ser um com 400 e outro com 100", defendera, ao JN, Manuel Ramos Soares, no âmbito de um trabalho sobre escassez de magistrados, publicado na quarta-feira neste jornal.