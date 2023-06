Conselho Superior da Magistratura recebe certidão contra o juiz Carlos Alexandre

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) recebeu uma certidão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) contra o juiz Carlos Alexandre por eventual violação dos deveres, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte oficial do organismo.

Em causa está o recente acórdão do TRL relativo ao Caso EDP, no qual os juízes desembargadores mandaram devolver a pensão de reforma de 26 mil euros ao antigo ministro da Economia Manuel Pinho, que havia sido arrestada por despacho do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

"Nesta comunicação é reportada uma situação que pode constituir violação do 'dever de acatamento das decisões proferidas em via de recurso por tribunais superiores'" relativamente a Carlos Alexandre, indicou a mesma fonte.

A fonte acrescentou que "o CSM está acompanhar esta situação no âmbito das suas competências, estando, de momento, a munir-se dos elementos para apuramento dos factos".