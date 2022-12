Constitucional dá luz verde a gabinetes da Interpol e Europol sob alçada da Segurança Interna

Inês Banha Hoje às 19:38, atualizado às 20:31 Facebook

O Tribunal Constitucional decidiu, esta segunda-feira, "não se pronunciar pela inconstitucionalidade" da transferência dos gabinetes da Europol e Interpol em Portugal para a alçada do Sistema de Segurança Interna, tutelado pelo primeiro-ministro e no âmbito do qual funciona o Ponto Único de Contacto - Cooperação Polícia Internacional.

A proposta, que partiu do Governo, foi aprovada na Assembleia da República com os votos a favor do PS e contra dos restantes partidos. A fiscalização preventiva do diploma foi solicitada ao Tribunal Constitucional pelo presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa terá agora de decidir se promulga, ou não, o decreto parlamentar.

Atualmente, os gabinetes da Europol e da Interpol em Portugal estão sob alçada da Polícia Judiciária (PJ), que, no desenho aprovado pelos deputados, manterá a gestão daquelas estruturas. Os opositores à transferência dos gabinetes para o Ponto Único de Contacto temem, sobretudo, que, caso aquela se concretize, aumente o risco de ingerência política na investigação criminal.

O receio é, porém, descartado pelo Tribunal Constitucional, que lembra que a PJ é igualmente tutelada pelo Governo.

"Recordando que as funções de polícia continuam a ser exercidas, mesmo neste novo cenário, por oficiais ou agentes das forças de segurança, [...] não se vê como a dependência do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna em relação ao primeiro-ministro se distinga, em termos qualitativos ou quantitativos, da dependência do diretor nacional da Polícia Judiciária em relação ao ministro da Justiça, no que respeita ao potencial de intrusão, condicionamento ou cerceamento das atividades da polícia, em particular no âmbito da investigação criminal", lê-se no acórdão.

Os juízes lembram ainda que, "em qualquer dos casos", a própria lei salvaguarda essa separação, ao alocar "as competências de natureza jurisdicional às magistraturas, dotadas de autonomia e independência".

"Nada nas normas analisadas fundamenta, pois, a conclusão - que seria naturalmente, inaceitável, porque violadora da Constituição da República Portuguesa - de que deixe de assim suceder", concluem.

O assunto foi apreciado em plenário e, dos 13 juízes, só um votou parcialmente vencido.