Construção de memorial leva presidente da Junta a tribunal

O antigo presidente da Junta de Freguesia de Penas Róias, no concelho de Mogadouro, negou, esta segunda-feira, no Tribunal de Bragança, ter lucrado com a construção de um monumento na aldeia, cujo granito usado foi comprado à sua empresa.

O ex-autarca senta-se no banco dos réus acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de prevaricação, na sequência de uma investigação desencadeada por uma denúncia anónima. Em causa está a construção e instalação junto à igreja da aldeia de Penas Róias de um memorial em granito, que assinala a história da localidade, nomeadamente o facto de ter sido vila há séculos. A escultura recorda os forais que lhe foram atribuídos pelos reis de Portugal ao longo da História.

José Patrão foi acusado pelo MP e requereu a abertura da instrução. Em maio de 2021, o juiz instrutório decidiu manter a acusação, por considerar indiciado que, entre os anos de 2016 a 2018, para construção de um monumento na freguesia, o arguido concebeu um esquema para ultrapassar o impedimento legal de contratar duas empresas de construção civil das quais era gerente.