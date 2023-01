Construção de prédio em Espinho sem licença teve luz verde de autarcas PSD e PS

Alexandre Panda com T. R. A. Hoje às 07:54 Facebook

Empreendimento Urban 32 começou a ser construído sem alvará no tempo de Pinto Moreira e Miguel Reis também nunca embargou obra.

A investigação que levou à detenção do presidente da Câmara de Espinho acredita que o esquema de corrupção em torno dos licenciamentos urbanísticos do Grupo Pessegueiro foi transversal aos mandatos de Miguel Reis, do PS, e de Joaquim Pinto Moreira, do PSD. Um dos indícios que sustentam as suspeitas prende-se com um edifício que começou a ser construído sem alvará num mandato autárquico do agora deputado Pinto Moreira e que Miguel Reis deixou avançar, após vencer as eleições, sem nunca ter embargado a obra.

Em causa está o Projeto Urban 32, hoje constituído por dois blocos de apartamentos, com um total de 66 frações. O empreendimento nasceu com a compra de terrenos por parte do empresário Francisco Pessegueiro, em março de 2020, no terceiro e último mandato de Joaquim Pinto Moreira.