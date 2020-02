Construtora de Barcelos julgada por tráfico de pessoas

Luís Moreira Hoje às 13:46 Facebook

Queixas de trabalhadores contratados para obra na Costa do Marfim. Ficaram doentes e sem comida nem dinheiro.

Uma empresa de construção civil de Barcelos está a ser julgada no Tribunal de Braga por acusações de tráfico de pessoas, associação criminosa e furto. A queixa partiu de três antigos empregados, contratados para uma obra na Costa do Marfim. Dizem ter trabalhado sem receber a totalidade do salário, sem apoio médico e com comida insuficiente. Alguns dormiam num colchão, no chão.

A Cofrepower - Construção Civil, o proprietário, Paulo Fernandes, e mais quatro funcionários (incluindo um encarregado e um engenheiro) negam os crimes, atribuindo as dificuldades à realidade daquele país africano.