Contentor tinha 100 quilos de droga na estrutura

JN Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve sete homens e apreendeu 100 quilos de cocaína com elevado grau de pureza oriundos da América Latina. A droga vinha dissimulada num contentor de antracite mineral em pó.

A Operação "Diamante" decorreu nos últimos dias e graças a ela foi possível desmantelar "uma organização criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu", informou esta manhã a Polícia Judiciária.

No decurso das diligências de investigação, as autoridades conseguiram identificar um contentor que chegara recentemente a Portugal proveniente da América Latina. A carga lícita declarada era antracite mineral em pó, uma variante de carvão. Porém, na estrutura do contentor vinham dissimulados cerca de 100 quilos de cocaína de elevada pureza. ​​​​​

Após a deteção e apreensão do estupefaciente, foram feitas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias que levaram à detenção de sete homens, com idades entre os 36 e os 69 anos, quatro dos quais portugueses e os restantes nacionais de um país da América Latina.

Os detidos, todos eles já com antecedentes por tráfico de estupefacientes, irão ser apresentados à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A complexa operação policial foi levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, em investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e com o apoio da Diretoria do Norte, da Diretoria do Sul e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ. A operação contou ainda com o apoio da Autoridades Tributária e Aduaneira e da GNR.

A investigação prossegue em cooperação com as autoridades de outros países.