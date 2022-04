Continente já repôs compras online e garante segurança de dados dos clientes

Na sequência do ataque informático de que foi alvo a 30 de março, a MC, empresa de retalho da Sonae, anunciou esta quarta-feira que o Continente Online e a app Cartão Continente já foram repostos e disse não haver evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados, notando que os dados bancários não estão nos seus sistemas. Está a trabalhar com as autoridades para se encontrar e punir os responsáveis pelo ataque.

Deste modo, o cliente já pode comprar online, consultar e utilizar o seu saldo, bem como visualizar, recuperar e usar os cupões, consultar movimentos, vantagens, marcas associadas e informação sobre lojas, e também beneficiar da caderneta de selos.

"Contamos em breve ter disponíveis os restantes serviços da app Cartão Continente: recuperar transações; Continente Pay e novas adesões à app", ressalva a empresa em comunicado.

Dados bancários não comprometidos

A MC acrescenta que, em resultado daquele ataque, "não há a evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados". "Esta constatação decorre do profundo trabalho forense que tem vindo a ser realizado nos últimos dias. Os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, Continente Online e Wells Online não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras", justifica a empresa.

O comunicado termina com a MC a explicar que está "a trabalhar com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso". Lamenta ainda os constrangimentos causados e agradece a todos os colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes que se solidarizaram com a empresa.