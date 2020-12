Continuidade de Cabrita é "inquestionável", diz vice da bancada do PS

Carla Soares e João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:10 Facebook

A continuidade do ministro Eduardo Cabrita "é inquestionável", defendeu ao JN esta sexta-feira o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia. A opinião é extensível a outros deputados, embora haja críticas à atuação do Governo.

Na bancada socialista, o sentimento geral é de que a continuidade do ministro Eduardo Cabrita não está em causa, mas também há desconforto devido ao caso do ucraniano morto em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

Os deputados acreditam que o ministro fez o que lhe competia e, por isso, o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, João Paulo Correia, defendeu ao JN que "deve continuar" e "a sua manutenção é inquestionável".

Além disso, o deputado nota que, na audição de terça-feira, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Eduardo Cabrita "terá oportunidade para demonstrar que o Governo fez o que estava ao seu alcance" na resolução deste caso.

João Paulo Correia concorda que "o caso não fica totalmente encerrado" com a demissão da diretora do SEF porque "falta saber mais sobre a matéria" e, por isso, "é importante a ida do ministro ao Parlamento".

Dentro da bancada, o que há "é desconforto em relação à morte do ucraniano, como existe na maioria dos cidadãos", perante um caso "impensável que não pode ter lugar novamente".

Isabel Moreira não comenta possível saída do ministro

Isabel Moreira considerou "gravíssimo" que não tenha havido "um único telefonema para a viúva". Ao JN, a deputada recordou que a mulher de Ihor Homeniuk, o ucraniano morto por inspetores do SEF, "passou pelo horror de ter custeado a trasladação do corpo de um homem que foi torturado pelo Estado português".

Isabel Moreira considerou "inaceitável" que a agora ex-diretora do SEF, Cristina Gatões, tenha "demorado quase 300 dias para sair", e que o tenha feito "de forma tão dúbia". Para a deputada, a antiga dirigente da instituição também deveria prestar declarações no Parlamento esta terça-feira.

Isabel Moreira não quis comentar se Eduardo Cabrita deve ou não demitir-se, preferindo "reconhecer" o bom trabalho do ministro ao instaurar 12 processos disciplinares no SEF. Esse inquérito, lembrou, é "mais alargado do que a acusação do Ministério Público".

No entanto, a deputada deixou críticas ao facto de, na quinta-feira, Cabrita ter dado as boas-vindas, com ironia, a todos aqueles que, no seu entender, passaram de repente a interessar-se pelos direitos humanos.

"Aquilo que se espera dos representantes do Estado não é um convite a que as pessoas se juntem a eles, mas sim que peçam desculpa. Isso é que dignifica o Estado", alertou Isabel Moreira.

Cabrita deve sair? "Não nos podemos precipitar"

Pedro Bacelar de Vasconcelos, outro deputado do PS, expressou a sua "perplexidade" por ver "situações gravíssimas e que prejudicam a imagem de Portugal" arrastarem-se durante nove meses.

Questionado sobre se Eduardo Cabrita deve ou não demitir-se, o parlamentar referiu que "a situação é demasiado grave para nos precipitarmos em julgamentos sem termos a informação adequada". Bacelar quer, primeiro, ouvir os esclarecimentos do ministro no Parlamento.

O deputado sublinha, contudo, que o facto de considerar "precipitado" que se tirem conclusões acerca do ministro " não significa, de forma alguma, "minimizar a gravidade" do caso.

"É preciso repensar o SEF"

Para Isabel Moreira, uma das conclusões a tirar deste caso é a necessidade de operar mudanças no SEF.

"É preciso repensar a forma como recebemos e nos relacionamos com os imigrantes. A imigração não é um assunto de polícia, os imigrantes não são putativos criminosos", defendeu a socialista.

Bacelar de Vasconcelos partilha dessa opinião, não excluindo que a entidade seja alvo de uma "profunda reestruturação". Contudo, o deputado vincou que é necessário "aguardar por melhor informação". "Há que ir ao fundo da questão para que não fique tudo na mesma", concluiu.