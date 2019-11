Contrabando de cigarros em tabacaria do Porto deu 7,4 milhões de prejuízo ao Estado

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo constituído por nove pessoas e liderado por um casal proprietário da Tabacaria da Lapa, no Porto, dedicou-se, durante 11 anos, a contrabandear cigarros e folha de tabaco entre Espanha e Portugal e a abastecer cafés da região.

Só em 20 meses, esta organização vendeu, segundo o Ministério Público (MP), quase 448 mil maços e 36 500 quilos de folha de tabaco sem estampilha fiscal, causando um prejuízo ao Estado de 7,4 milhões de euros.

Rui Moura e Paula Ribeiro, donos do estabelecimento, lucraram com o esquema montado e apenas em quatro anos cerca de 928 mil euros, dinheiro que dissimularam com a compra de carros de luxo, como o BMW I8 ou Porsche Panamera.

Estão, por isso, acusados dos crimes de associação criminosa, contrabando, introdução fraudulenta no consumo e branqueamento. Os restantes membros do grupo, assim como duas empresas, também respondem por crimes semelhantes.

Ler mais na versão impressa ou no epaper