Contratos de 50 futebolistas que valem 500 milhões na mira do Fisco

Braga e Vitória, liderados por António Salvador e Miguel Pinto Lisboa, voltaram a ser alvos de buscas. Deco e Bruno Macedo também visados na Operação Fora de Jogo. Jorge Mendes é o principal arguido.

É por suspeitarem da existência de sacos azuis nos negócios do futebol, envolvendo clubes, dirigentes, empresários, jogadores, advogados e testas de ferro, que as autoridades realizaram, na quarta-feira, novas buscas nas sedes do Braga e do Vitória Sport Club, em Guimarães, na Gestifute de Jorge Mendes e do ex-internacional Deco, hoje agente. O contrato de Raphinha é um dos principais alvos da operação, que fez mais cinco arguidos e procura provas de pagamentos feitos à margem do Fisco. Este inquérito versa sobre contratos de atletas alegadamente simulados ou inflacionados, no valor total de 15 milhões de euros, e nasceu da Operação Fora de Jogo, que investiga transferências de mais de 50 futebolistas, envolvendo 500 milhões de euros.