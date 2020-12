Luís Moreira Hoje às 07:32 Facebook

Duas magistradas do Ministério Público (MP) e 30 inspetores da Polícia Judiciária de Braga fizeram, na quinta-feira, buscas na Câmara de Vila Verde, em cinco empresas da zona e nas piscinas municipais, no quadro de uma investigação a contratos entre a Autarquia e firmas de, ou geridas por, autarcas de freguesias do concelho.

O inquérito está a ser investigado no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.