Contratos suspeitos levam PJ a realizar buscas na Águas de Gondomar

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto realizou, na semana passada, buscas na empresa Águas de Gondomar no âmbito de um inquérito relacionado crime de favorecimento pessoal e corrupção no setor privado. Não há arguidos e as buscas tiveram como objetivo recolher documentos ligados a contratos efetuados entre a concessionária das águas e empresas privadas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as buscas foram realizadas no passado dia 19. Existem suspeitas que a empresa Águas de Gondomar possa ter favorecido empresas privadas em detrimento de outras em contratos firmados nos últimos anos.

Os negócios entre a concessionária, que tem uma gestão privada desde 2001, e as empresas privadas terão sido denunciadas através de uma denúncia anónima, mas que continha informação detalhada sobre os contratos, considerados duvidosos.

"Esclarece-se que as referidas diligências tiveram lugar no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto. O processo encontra-se em investigação e sujeito a segredo de justiça", adiantou a Procuradoria-Geral da República.

A Agência Lusa contactou as Águas de Gondomar, mas da parte do diretor-geral Jaime Martins não houve disponibilidade para comentar a situação.