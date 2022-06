Cooperativa da carne à mirandesa alvo de pirataria

A Polícia Judiciária está a investigar uma burla informática de que foi alvo a Cooperativa Agropecuária Mirandesa, sediada em Vimioso. Pensando pagar uma fatura de perto de cinco mil euros a um fornecedor de carne, foi levada a transferir o dinheiro na conta de uma empresa do Algarve, gerida por um homem de nacionalidade moldava.

Segundo o JN apurou, o esquema é conhecido por "CEO-fraude", que consistiu na adulteração do IBAN numa fatura que a Mirandesa recebeu de um fornecedor e que saldou. Só que o dinheiro não foi creditado na conta do produtor de carne, o que deu origem a uma reclamação do real fornecedor. O produtor de carne de raça mirandesa queixou-se devido ao atraso no pagamento, o que permitiu descobrir a burla.

Os responsáveis da Mirandesa confirmaram que havia sido feito uma transferência do valor solicitado para o IBAN descrito na fatura. Verificou-se depois que o número de conta não pertencia ao fornecedor.