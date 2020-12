Coronel António Leal é o novo Comandante da Unidade Nacional de Trânsito

AC Hoje às 11:06 Facebook

O coronel António Leal tomou posse como Comandante da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR, na sexta-feira. A cerimónia, na sede daquela unidade, em Queluz, foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Clero.

Natural de Sanfins do Douro, António Leal é licenciado em Psicologia Organizacional pelo Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) de Bragança, mestre em Ciências da Complexidade e pós-graduado em Avaliação e Desenvolvimento Organizacional na Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), informou a GNR, em comunicado.

Com 54 anos, passou quase 30 ao serviço da GNR, na qual ingressou em 1992, tendo desempenhado diversas funções ao longo da carreira, das quais se destacam o comando do Destacamento Territorial de Torre de Moncorvo, do Destacamento de Trânsito de Bragança ou do Comando Distrital de Vila Real.

António Leal foi também chefe da Secção de Investigação Criminal da Brigada de Trânsito, chefiou a Divisão de Criminalística da Direção de Investigação Criminal e ainda a Secção de Doutrina, Formação e Negociação da Direção de Investigação Criminal.

Além de ter servido como Inspetor-Adjunto da Inspeção da Guarda, o coronel António Leal foi também formador no Centro de Estudos Judiciários e professor no Curso de Mestrado em Direito e Segurança na Universidade Nova de Lisboa e no Instituto Universitário Militar.

O coroneal António Leal é, também, o homem responsável pela criação da figura do Núcleo de Investigação de Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), unidades da GNR que averiguam as causas dos sinistros rodoviários com vítimas mortais.

Com uma folha de serviço da qual "constam vários louvores e condecorações nacionais", António Leal tomou posse como novo comandante da UNT, uma unidade especializada que "tem competência no âmbito da fiscalização, do ordenamento e da disciplina do trânsito, sendo responsável pela uniformização de procedimentos e pela formação contínua dos militares no âmbito rodoviário", explica a GNR no mesmo comunicado.

António Leal sucede no comando da UNT ao tenente-coronel Lourenço da Silva, que durante muitos anos foi o rosto mais visível da Brigada de Trãnsito na GNR para a opinião pública portuguesa.