Coronel reformado morto à pancada num assalto em Cascais

Pinto de Almeida, de 90 anos, coronel reformado, foi espancado até à morte em sua casa, em Cascais, por assaltantes que também agrediram a mulher, de 88 anos. O crime, de extrema violência, está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

O oficial foi encontrado morto na quarta-feira à noite, no andar onde vivia, na travessa Conde Castro Guimarães, no bairro da Assunção, em Cascais, "um bairro muito pacato", segundo os moradores. A mulher, Isabel, professora reformada, foi encontrada na casa de banho, tendo sofrido ferimentos ligeiros.

O assalto terá acontecido entre as 16 e as 17 horas, mas os bombeiros só chegaram pelas 21 horas, depois da empregada do casal, Maria do Carmo, ter dado o alerta. Terá sido a fisioterapeuta de Isabel que achou estranho esta não atender e contactou a empregada.