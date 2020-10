Corpo carbonizado encontrado em casa que ardeu há duas semanas

JN Ontem às 22:49 Facebook

Um cadáver carbonizado foi, esta terça-feira, encontrado num apartamento que ardeu a 7 de outubro, na Avenida Fausto de Figueiredo, no Estoril, confirmou ao JN fonte da PSP.

O corpo foi encontrado durante trabalhos de limpeza daquele andar que ficou destruído no incêndio da noite de seis para sete de outubro. Desconhece-se o sexo e identidade da vítima. O caso foi entregue à Polícia Judiciária que esteve no local com o representante da autoridade de saúde.

Recorde-se que o incêndio que deflagrou naquele prédio residencial, perto da escola dos Salesianos do Estoril, provocara dois feridos.