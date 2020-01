Reis Pinto Hoje às 11:24 Facebook

Um corpo totalmente carbonizado foi encontrado, esta terça-feira de manhã, no interior de uma viatura Peugeot, em Atães, Gondomar. Desconhece-se o sexo e a idade da vítima.

O corpo foi encontrado, cerca das 10 horas, por um homem que passava no local e viu o automóvel com o corpo no interior, alertando as autoridades.

A GNR e a PSP estiveram no local, mas investigação está agora entregue à Polícia Judiciária.