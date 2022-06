Corpo de menina que morreu em Setúbal tem sinais de violência continuada

Criança de três anos chegou ao hospital de Setúbal com marcas de agressões no corpo e na face. Passou a última semana em casa de ama, que nega ter dado anti-histamínico forte à menor e justifica hematomas com queda de cadeira.

Jéssica Biscaia, a menina de três anos que morreu em Setúbal, pode ter sido vítima de violência continuada. À chegada ao hospital, apresentava no corpo marcas de agressões antigas. Já na face, eram visíveis sinais de agressões recentes, que poderão ter sido a causa da morte. Esta suspeita terá de ser aferida na autópsia ao corpo, tal como a de que a menina foi drogada com Atarax, um anti-histamínico potente.