Corpo de mulher desaparecida encontrado nas margens do Douro

O corpo de uma mulher, de 36 anos, que estava desaparecida há três dias foi encontrada esta terça-feira nas margens do Rio Douro, em Castelo de Paiva, próximo da zona de Entre-os-Rios. Apesar de não existirem indícios de crime, a Polícia Judiciária do Porto investiga as causas da morte.

Mónica Góis era natural de Silvade, em Espinho, e tinha sido vista pela última vez no passado dia 31 de janeiro, em Vila Nova de Gaia. A família fez vários apelos nas redes sociais na tentativa de localizar a mulher, que acabou por ser encontrada nas margens do Rio Douro, próximo do monumento do Anjo de Portugal e da Ponte Hintz Ribeiro.

Foi um casal de turistas inglês quem viu o corpo e alertou a GNR. O carro da vítima estava do outro lado do rio, no concelho de Penafiel.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel, onde será autopsiado. Os resultados irão ajudar a PJ a determinar as causas da morte.