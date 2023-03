Corpo encontrado amarrado em poço é de pianista de Lisboa

O corpo de um homem que foi amarrado, assassinado e deixado num poço na Moita na semana passada foi identificado durante a autópsia no Instituto de Medicina Legal de Lisboa. Trata-se de Pedro Queiroz, pianista de jazz, residente em Lisboa.

A vítima estava enrolada num cobertor, de pés e mãos atadas com fita isolante reforçada com arame, o que leva a crer que foi amarrada em vida e sem qualquer hipótese de escapar. Apresentava também escoriações na cabeça, fruto de pancadas fortes com um objeto contundente.

A vítima terá sido alvo de sequestro e extorsão. Pedro Queiroz foi depois assassinado e deixado no poço sem qualquer documento de identificação.

Homem foi encontrado de mãos e pés atados dentro de um poço Foto: DR

A descoberta foi feita por populares que limpavam mato junto à Estrada Nacional 379, no Penteado, perto das 10.40 horas de quinta-feira passada. Sabe-se que a vítima não estaria há muito tempo no poço devido ao pouco estado de decomposição que o cadáver aparentava. A investigação preliminar ao caso não relacionou este cadáver com alguém dado como desaparecido, tanto a nível regional como na base de dados nacional.