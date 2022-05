Corpo encontrado em praia de Vila do Bispo

O corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado, esta segunda-feira, na praia da Ponta Ruiva, em Vila do Bispo.

A vítima não está identificada. Uma das possibilidades é que se trate do cidadão austríaco desaparecido desde quinta-feira na praia da Bordeira, em Aljezur, que fica a cerca de 20 quilómetros do areal onde o cadáver foi encontrado por turistas, ao fim da tarde desta segunda-feira. O homem foi visto pela última vez a mergulhar com outra pessoa, da mesma nacionalidade, que foi resgatada por surfistas, mas acabou por morrer. Os dois terão sido apanhados por um agueiro e arrastados pelas fortes correntes.

O JN sabe que a embaixada da Áustria deverá ser contactada para se perceber se poderá ajudar na identificação.

A Polícia Marítima e os bombeiros estiveram no local.