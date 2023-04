Corpo encontrado no mar em Peniche tinha ferimentos de hélice

PJ investiga morte de português após noite de intensas movimentações de narcotraficantes na região Oeste. Apreendida tonelada e meia de cocaína.

O português com cerca de 50 anos encontrado morto no domingo de manhã, no mar, na praia do Baleal, em Peniche, já foi identificado pela Polícia Judiciária (PJ) e terá sido atingido pela hélice de uma embarcação. A PJ está a averiguar as circunstâncias da morte num fim de semana de intensa atividade de narcotraficantes na zona em que foi apreendida tonelada e meia de cocaína desembarcada em lanchas voadoras.

"Chegámos facilmente à identificação através de objetos pessoais que tinha no fato de mergulho", garante Avelino Lima coordenador da PJ de Leiria. A vítima é da região Oeste e estava numa zona de prática de pesca lúdica. "O estado do corpo indicia que não estava há muito tempo no mar", refere.