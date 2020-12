"Correio da Esperança" leva o Natal aos reclusos do Minho

Sandra Freitas Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

Partilhar

É sábado, hora de recolhimento obrigatório, e Beatriz Ferreira e a mãe, Sofia Vilaça, estão sentadas à mesa da sala, com um estojo, um postal e folhas de papel por perto.

Não preparam os enfeites para decorar o pinheiro já montado, mas escrevem antes uma carta de Natal para um recluso, depois de serem desafiadas pelo padre João Torres, de Priscos, em Braga, para participarem no "Correio da Esperança". O projeto, com seis anos, pretende levar "um pedaço de liberdade" para quem se encontra nos estabelecimentos prisionais de Braga e Guimarães, cerca de 160 pessoas.

Por serem naturais de Priscos, Beatriz e Sofia já estiveram de perto com alguns reclusos que trabalham no presépio ao vivo da freguesia. "Com a catequese, uma vez levámos um lanche para eles. Alguns dos meus colegas estavam com um bocadinho de medo, mas eu não tive medo. São pessoas normais, mas cometeram alguns erros e têm de pagar por isso", descreve a jovem de 12 anos, de caneta dourada na mão, já a pensar nas palavras de conforto que quer transmitir na carta da família.